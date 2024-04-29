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الإثنين 29 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

18 مدرسة في تخصصات "تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي".. تعرف عليها

التكنولوجيا التطبيقية
التكنولوجيا التطبيقية
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تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إعداد خريجين مؤهلين لوظائف المستقبل، من خلال إضافة تخصصات جديدة في التعليم الفني، ضمن  استراتيجية  قائمة على الشراكة مع القطاع الخاص في خطة إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ووصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 73 مدرسة داخل 19 محافظة على مستوى الجمهورية، وحول خريطة المدارس في تخصصات المعلومات والذكاء الاصطناعي والرقمنة، وعددها 18:

مدرسة أى-تك للتكنولوجيا التطبيقية، تخصص تكنولوجيا المعلومات- القاهرة

مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية، أنظمة الأتصالات،

تخصص:

• شبكات وأمن المعلومات .

• تطوير مواقع وبرمجيات القاهرة

مدرسة  HST / NTG للتكنولوجيا التطبيقية، تخصصات:

•الذكاء الاصطناعي في المراقبة والانذار.

• الفنون الرقمية والألعاب- القاهرة

مدرسة  we للتكنولوجيا التطبيقية،  أنظمة الأتصالات، تخصصات:

• شبكات وأمن المعلومات .

• تطوير مواقع وبرمجيات -الجيزة

مدرسة  we للتكنولوجيا التطبيقية،  أنظمة الأتصالات، تخصصات:

• شبكات وأمن المعلومات .

• تطوير مواقع وبرمجيات- الاسكندرية

مدرسة  we للتكنولوجيا التطبيقية،  أنظمة الأتصالات، تخصصات:

• شبكات وأمن المعلومات .

• تطوير مواقع وبرمجيات- الدقهلية

مدرسة we  للتكنولوجيا التطبيقية،  أنظمة الأتصالات، تخصصات:

• شبكات وأمن المعلومات .

• تطوير مواقع وبرمجيات- السويس

مدرسة  we للتكنولوجيا التطبيقية، أنظمة الأتصالات، تخصصات:

• شبكات وأمن المعلومات .

• تطوير مواقع وبرمجيات- المنيا

مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي- أسيوط

مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، البرمجيات- الجيزة

مدرسة we  للتكنولوجيا التطبيقية،    أنظمة الأتصالات، تخصصات:

• شبكات وأمن المعلومات .

• تطوير مواقع وبرمجيات - الوادي الجديد

مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر ، الذكاء الاصطناعي القاهرة

مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة القليوبية، • أنظمة الأتصالات، تخصصات:

• شبكات وأمن المعلومات .

• تطوير مواقع وبرمجيات.

مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة أسيوط:

 أنظمة الأتصالات .

• شبكات وأمن المعلومات .

• تطوير مواقع وبرمجيات

مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة قنا:

• أنظمة الأتصالات .

• شبكات وأمن المعلومات .

• تطوير مواقع وبرمجيات

مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة جنوب سيناء:

• أنظمة الأتصالات .

• شبكات وأمن المعلومات .

• تطوير مواقع وبرمجيات

مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة البحيرة:

أنظمة الأتصالات .

• شبكات وأمن المعلومات .

• تطوير مواقع وبرمجيات

مدرسة STEP  للتكنولوجيا التطبيقية، الذكاء الاصطناعى، بمحافظة سوهاج.

 

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