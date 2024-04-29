محافظ أسوان يشهد إطلاق إعداد الخطة الإستراتيجية للمحافظة

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إطلاق إعداد الخطة الإستراتيجية للمحافظة ، والتى قام مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية فى مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة والذي يجرى تمويله من الاتحاد الأوربى ويجرى تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى برئاسة الدكتور خالد عبد الحليم مستشار الوزير ومدير المشروع ، وبحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الإقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية ، فضلاً عن الفريق الاستشارى وفريق المشروع ، علاوة على القيادات التنفيذية وأعضاء المجلس الإقتصادى والإجتماعى ومنظمات المجتمع المدنى بالمحافظة .

وفى كلمته قدم اللواء أشرف عطية شكره للجهود الكبيرة التى تقوم بها وتبذلها وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة للإرتقاء بجودة الحياة للمواطنين ، وتقديم نقاط مضيئة ، وهو ما تجسد فى الأهداف السامية لمشروع إعداد الخطة الإستراتيجية لمحافظة أسوان لزيادة ما تديريه المحافظة من استثمارات ، والتخفيف من حدة الفقر ، والحد من البطالة ، وتحسين التنسيق بين المدن القديمة والجديدة ، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلى ، ورفع حالة الرضا والرفاهية لدى المواطنين .

مؤكداً على أن هناك تنسيقا مستمرا ومتواصلا مع وزارة التنمية المحلية وكافة الوزارات والجهات المعنية لتوحيد الرؤى والأفكار البناءة لاستثمار مختلف المقومات والثروات التى تمتلكها عاصمة الاقتصاد الأفريقى ، وبما يعود بالنفع على المواطن الأسوانى .

فيما استعرض الدكتور خالد عبد الحليم وفريق العمل المرافق له أهداف المشروع ، والتى ترتكز على إعداد الرؤية الإستراتيجية للمحافظة 2030/2040 ، وإعداد الخطة متوسطة المدى للمحافظة ، وتحديث إستراتيجية التنمية الإقتصادية المحلية ، وتوفير تدريب على رأس العمل لقيادات الديوان العام والجهات المعنية ذات الصلة ، بالإضافة إلى تنسيق وتوحيد الجهود التنموية نحو هدف موحد وخلال إطار زمنى محدد لتحقيق مخرجات ملموسة ، والتعامل مع التحديات الراهنة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى ، وإقتراح آليات لتحفيز الإقتصاد المحلى ، ورفع كفاءة الموارد والأصول وتحفيز القطاع الخاص ، وتوطين أهداف التنمية المستدامة ، والمساهمة فى تنمية القدرات البشرية ، والعمل مع القيادات المحلية وأعضاء المجلس الإقتصادى والإجتماعى ، ومراجعة المخططات والخطط السابقة والوثائق ذات الصلة ، وتحليل البيانات والمعلومات ، وعقد الإجتماعات التشاورية ، كما تم إستعراض منهجية التخطيط الإستراتيجى والمنهجية التفصيلية للمشروع ، والموجهات الرئيسة للخطط الإستراتيجية ، والإطار الدولى والوطنى للتنمية الإقتصادية المحلية ، والخطة الإستراتيجية لجنوب الصعيد ، وإنعكاس السياسة الحضرية الوطنية على الخطط الإستراتيجية لمحافظة أسوان ، والإطار الدولى والوطنى للتنمية الإقتصادية المحلية بأسوان ، وأهم التحديات الإجتماعية التى تواجه المحافظة ، وقطاع العمران ، والتحديات البيئية بما يساهم بدوره فى تحقيق الرؤية طويلة المدى والتى تصل إلى أعلى عائد للمحافظة ، وبأقل تكلفة ، ولاسيما فى ظل توفير مصادر تمويل لها ، وبالتالى تعمل على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب .

يأتي ذلك فى ظل إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، والتى تشهدها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال خلق اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوع يعتمد على الإبتكار والمعرفة ، وقائم على العدالة والاندماج الاجتماعى والمشاركة، وذو نظام إيكولوجى يستثمر عبقرية المكان والإنسان .

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