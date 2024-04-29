الجامعة الألمانية بالقاهرة تقدم 58 منحة تميز أكاديمي ورياضي لطلابها

أكد الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن الميزة التنافسية للمؤسسات التعليمية تنبع من الأثر الذي تحدثه على مستوى الطالب، والموظف، والمؤسسة ، وبأن اعتماد تجربة نجاح الجامعة الألمانية في القاهرة - حالة دراسية - لابد من تتبعها لكونها صاحبة تجربة فريدة في مجال تطوير إستراتيجيات التميز في التعليم والتعلم وتنفيذها بدقة نظراً لتنوع البرامج والتخصصات المطروحة فيها وتطور تقنياتها وأنماطها التعليمية ما أنعكس إيجابياً على مستوى خريجيها .

جاء ذلك في حفل التكريم الذي أقُيم صباح اليوم الأثنين الموافق 29 ابريل 2024 بمقر الجامعة بحضور الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ونخبة متميزة من الإعلاميين للاحتفاء بعدد 41 طالباً حصلوا على منح التفوق السنوية التي تخُصص لأوائل طلاب كليات الجامعة لتميزهم اكاديمياً و تحقيقهم المعدل التراكمي المحدد تقديره من قبل الجامعة خلال فترة دراستهم الأكاديمية و المعملية في كافة تخصصات أقسام كليات الجامعة ( هندسة وعلوم المواد ، هندسة وتكنولوجيا الإعلام ، هندسة وتكنولوجيا المعلومات ، تكنولوجيا الإدارة ، العلوم التطبيقية و الفنون ، الصيدلة و التكنولوجيا الحيوية ، الحقوق و الدراسات القانونية) ، بجانب تخصيص 17 منحة للطلاب الحائزين على البطولات في الألعاب الرياضية المتنوعة تقديراً وتحفيزاً لهم لتفوقهم الرياضي .

وبموجب هذه المنحة التي تقدم سنوياً يُسمح للطلاب الحاصلين عليها السفر إلى المانيا وحرية اختيار فرصة ضمن عدد من الفرص المطروحة المتنوعة المقدمة وفقاً لرغبة كل طالب الشخصية في الاختيار فيما بين التسجيل في الالتحاق بأحد البرامج الدراسية المتقدمة في ألمانيا، أو قضاء فصل دراسي كامل في ألمانيا ، أو الالتحاق بإحدى ورش العمل العلمية والتدريبية المتوفرة بالمراكز البحثية الأكاديمية التطبيقية بألمانيا لتطبيق خبراتهم العملية التي أكتسبوها خلال دراستهم والتعرف على أحدث ما توصلت إليه التقنيات التكنولوجية العالمية كضرورة حتمية فيما يخص مجالات تخصصهم .

ونوه الدكتور منصور أن الجامعة الألمانية لديها 11 برنامجا للمنح الدراسية لدعم الطلاب ، وحثهم على الاعتزار بمصريتهم و جامعتهم والعلم الذي تلقوه قائلا انتم رواد مصر و العالم تقوا بقدراتكم و اجتهدوا و اعلموا انكم مطلوبين في العالم كله ولكن بلدكم مصر تحتاجكم في المقام الأول.

وفي السياق ذاته ، أشار الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة خلال كلمته ، أن حفل تكريم الطلاب المتفوقين يعد من أهم الفعاليات التي يجرى تنظيمها والتي تولي الجامعة لها اهتماماً بالغاً لحرصها على تحفيزهم لإطلاق العنان لقدراتهم ومواهبهم وذلك بتوفير البيئة الملائمة لهم حتى يستمروا في شرف التنافس بالميادين العلمية والرياضية ، مؤكداً أن الجامعة تفخر كل الفخر بطلابها المتفوقين هذا العام، وفي الأعوام السابقة، فالجامعة تهدف من طرح تلك المنح تطبيق رؤيتها المستقبلية في تقديم كوادر شبابية متميزة قادرة على مواكبة الثورة التكنولوجية القادمة بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي ، متوجهاً بالشكر والتقدير والامتنان لأعضاء هيئة تدريس كليات الجامعة على دورهم الأكاديمي المتميز باعتبارهم من أهم أعمدة إنجاح العملية التعليمية ، فنجاح الطلاب يشعر كل عضو هيئة تدريس أن مجهوده كلٌل بالنجاح الذي نشهده معاً اليوم.

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