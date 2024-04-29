على فرج يحافظ على صدارة التصنيف ويسجل رقمًا قياسيًا

أعلنت رابطة محترفي الاسكواش "PSA"، التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، اليوم الإثنين، الذى شهد صعود مصطفى عسل وحفاظ على فرج على صدارته للتصنيف العالمى.

وحافظ على فرج لاعب وادى دجلة على صدارته للتصنيف العالمي للاسكواش للأسبوع الـ 48 على التوالى، ويسجل رقما قياسيا جديدا فى متوسط النقاط 2,586 نقطة خلال موسم واحد.

بينما صعد التايجر مصطفى عسل لاعب الأهلى إلى المركز الثالث، بدلاً من البيروفى دييجو الياس، بعد تألقه خلال بطولتى الجونة الدولية وبلاك بول، كما حافظ كريم عبد الجواد على المركز الخامس.

وجاء التصنيف الدولى للاسكواش كالتالى:

1ـ علي فرج

2ـ النيوزيلندي بول كول

3ـ مصطفى عسل

4ـ البيروفي دييجو إلياس

5ـ كريم عبد الجواد

6ـ مازن هشام

7ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

8ـ طارق مؤمن

9ـ الويلزي جويل مكين

10ـ الإنجليزي مروان الشوربجي.