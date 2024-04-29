إخلاء سبيل المتهمين فى قضية تسرب مادة الكلور بنادى الترسانة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة إخلاء سبيل 4 متهمين سبق حجزهم على ذمة التحقيقات حول واقعة اختناق اكتر من 10 أطفال فى تسرب مادة الكلور داخل حمام سباحة بنادى الترسانة.

وتلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها حدوث تسرب لمادة الكلور داخل حمام سباحة بنادي الترسانة بدائرة القسم ووجود مصابين، واغلب الحالات جرى اسعافها بشكل سريع وتعافت.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين حدوث تسرب لمادة الكلور ونتج عن ذلك إصابة اكثر من ١٠ أشخاص بحالات اختناق أغلبهم أطفال أثناء تدريبهم، جري نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، وجرى التحفظ على ٤ أشخاص متورطين بالاهمال والتقصير ما تسبب فى الواقعة.