الذكاء الاصطناعي والمعلومات.. وظائف المستقبل أمام طلاب «التكنولوجيا التطبيقية» وخريجو 10 جامعات حكومية..«التربية والتعليم»: لدينا 18 مدرسة وخطة للتوسع بـ 27 محافظة.. الكليات التكنولوجية امتداد للتطوير

بدأت الجامعات الحكومية، والأهلية، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية التوسع في تخصصات تواكب سوق العمل، وفي مقدمتها اضافة أقسام للذكاء الاصطناعي، او افتتاح كليات ومدارس جديدة في اطار تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، تتوافق مع المستقبل، وفتح فرص جديدة للعمل.

د.عمرو بصيلة

وحول خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إعداد خريجين مؤهلين لوظائف المستقبل، من خلال إضافة تخصصات جديدة في التعليم الفني، أكد الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، إن استراتجية وزارة التربية والتعليم، قائمة على الشراكة مع القطاع الخاص في خطة إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، لافتًا إلى أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصل الى 73 مدرسة داخل 19 محافظة على مستوى الجمهورية، ونهدف للتوسعة بجميع المحافظات.

وأوضح «بصيلة»، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن فتح المسارات لما بعد التخرج لطالب التعليم الفني، يكون نتيجة الدراسة للتعلم التكنولوجي، وخاصة طلاب التكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى فتح مسارات أخرى لطلاب مدارس الخمس سنوات، لالحاقهم بالجامعات التكنولوجية، طبقا لاحتياج سوق العمل.

وكشف «بصيلة»، أن هناك 18 مدرسة في مجال الرقمنة، والذكاء الاصطناعي بعدد من المحافظات، بدأت منذ عام ونصف العام.

وأكمل، أن هناك بروتوكلات وتنسيق مع الجامعات التكنولوجية، لإنشاء كليات تضم التخصصات الجديدة والمهمة.

شادي زلطة

خطة التوسع

في السياق نفسه، كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ«البوابة نيوز»، أن الخطة القادمة التوسع فى انشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية فى جميع التخصصات ومنها تكنولوجيا المعلومات على مستوى 27 محافظة وذلك بالشراكة مع وزارة الاتصالات ومبادرة ابدأ واتحاد الصناعات المصرية وشركاء التنمية من القطاع الخاص.

وعن خريطة المدارس في تخصصات المعلومات والذكاء الاصطناعي والرقمنة:

مدرسة أى-تك للتكنولوجيا التطبيقية، تخصص تكنولوجيا المعلومات- القاهرة

مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية، أنظمة الأتصالات،

تخصص:

• شبكات وأمن المعلومات.

• تطوير مواقع وبرمجيات القاهرة

مدرسة HST / NTG للتكنولوجيا التطبيقية، تخصصات:

•الذكاء الاصطناعي في المراقبة والانذار.

• الفنون الرقمية والألعاب- القاهرة

مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية، أنظمة الأتصالات، تخصصات:

• شبكات وأمن المعلومات.

• تطوير مواقع وبرمجيات -الجيزة

مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية، أنظمة الأتصالات، تخصصات:

• شبكات وأمن المعلومات.

• تطوير مواقع وبرمجيات- الاسكندرية

مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية، أنظمة الأتصالات، تخصصات:

• شبكات وأمن المعلومات.

• تطوير مواقع وبرمجيات- الدقهلية

مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية، أنظمة الأتصالات، تخصصات:

• شبكات وأمن المعلومات.

• تطوير مواقع وبرمجيات- السويس

مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية، أنظمة الأتصالات، تخصصات:

• شبكات وأمن المعلومات.

• تطوير مواقع وبرمجيات- المنيا

مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي- أسيوط

مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، البرمجيات- الجيزة

مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية، أنظمة الأتصالات، تخصصات:

• شبكات وأمن المعلومات.

• تطوير مواقع وبرمجيات - الوادي الجديد

مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر ، الذكاء الاصطناعي القاهرة

مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة القليوبية، • أنظمة الأتصالات، تخصصات:

• شبكات وأمن المعلومات.

• تطوير مواقع وبرمجيات.

مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة أسيوط:

أنظمة الأتصالات.

• شبكات وأمن المعلومات.

• تطوير مواقع وبرمجيات

مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة قنا:

• أنظمة الأتصالات.

• شبكات وأمن المعلومات.

• تطوير مواقع وبرمجيات

مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة جنوب سيناء:

• أنظمة الأتصالات.

• شبكات وأمن المعلومات.

• تطوير مواقع وبرمجيات

مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة البحيرة:

أنظمة الأتصالات.

• شبكات وأمن المعلومات.

• تطوير مواقع وبرمجيات

مدرسة STEP للتكنولوجيا التطبيقية، الذكاء الاصطناعى، بمحافظة سوهاج.

التعليم العالي

تسعى الجامعات الحكومية لتعديل التخصصات، واضافة كليات الذكاء الاصطناعي والرقمنة، وكذا تسعى الجامعات الأهلية لإنشاء برامج وتخصصات في هذه المجالات كأولى اهتماماتها.

وحول أبرز الجامعات:

افتتحت أول كلية للذكاء الاصطناعي بالعام الدراسي 2019/2020، بجامعة كفر الشيخ، ثم وافق المجلس الأعلى للجامعات على تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة إلى الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

كما تم إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة جنوب الوادي بدأت الدراسة بها عاام 2020/ 2021، بفرع الغردقة

وتسعى كلية الحاسبات والمعلومات للارتقاء بالمستوى العلمي والتطبيقي والبحثي في مجالات علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي، تحتوي أقسام الكلية إلى: قسم علوم الحاسب، قسم نظم المعلومات، قسم تكنولوجيا المعلومات، قسم الذكاء الاصطناعي.

كما بدأت الدراسة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة جنوب الوادي الأهلية اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2023م

بدء الدراسة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، جامعة مطروح، ابتداءً من العام الجامعي 2021/2020.

وطورت جامعة الفيوم كلية الحاسبات والمعلومات التي بدأت الدراسة بالكلية اعتبارًا من العام الجامعي 2006 – 2007، وتحويلها لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وافتتاح معمل "معمل الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الحيوية والمكتبة الذكية" بذات الكلية، ويليها جامعة مطروح، بدأت الدراسة بها 202/2021.

وكليات الذكاء الاصطناعي حسب خريطة الجامعات الحكومية: القاهرة، حلوان، جنوب الوادي، مطروح، الفيوم، كفر الشيخ، بنها، السادات، المنوفية، سوهاج.