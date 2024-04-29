البورصة تحقق مكاسب كبيرة بعد بيان الضرائب ورأس المال السوقي يربح 74 مليار جنيه

حققت البورصة المصري مكاسب كبيرة في نهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بقيمة 73 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب وسط صعود كبير للمؤشرات ، وذلك وسط أنباء ايجابية للسوق من مصلحة الضرائب تنفي أي تطبيق لضريبة الأرباح الرأسمالية .

وارتفع رأس المال السوقي إلى 1.764.734 تريليون جنيه بختام تداولات جلسة اليوم، بعدما سجل في ختام تعاملات جلسة أمس 1.691.467 تريليون جنيه، ليضيف أرباحًا سوقية بقيمة 73 مليار جنيه.

وأغلق المؤشر الرئيسي egx30 مرتفعًا بنسبة 5.57% ليصل إلى 26.011 نقطة، وارتفع المؤشر egx100 بنسبة 3.43% ليغلق عند 8.376 نقطة، وارتفع المؤشر egx70 بنسبة 2.5% ليصل إلى 5.862 نقطة.

وارتفع المؤشر egx30 محدد الأوزان بنسبة 5.45% ليغلق عند 31.720 نقطة، وارتفع المؤشر egx30 للعائد الكلي بنسبة 11.197 نقطة.

وحقق سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة أعلى المكاسب بنسبة ارتفاع 13.73% ليغلق عند 58 جنيهًا، بدلًا من 51 جنيهًا، يليه سهم أوراسكوم كونستراكوشن بي ال سي بنسبة ارتفاع 12.8% ليغلق عند 253.8 جنيه بدلًا من 225 جنيهًا.

وارتفعت أسهم 124 شركة بعدما تم التداول على أسهم 205 شركات، في حين تراجعت أسهم 23 شركة ولم تتغير أسهم 58 شركة، بكميات أسهم 648.9 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار جنيه، من خلال 87.5 ألف عملية.