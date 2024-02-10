نقل 6 مصابين في حادث لمستشفى بلبيس المركزي

استقبل مستشفي بلبيس المركزي صباح اليوم السبت، 6 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة جامبو بناحية كوبري غيتة بمركز بلبيس.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي اخطارا من مامور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول كل من: "صالح أحمد" 50 عاما مقيم بقرية سندنهور بمحافظة القليوبية و"صابر علي" 54 عاما مقيم بقرية الجوسق بمركز بلبيس و"أحمد محمد" 54 عاما مقيم بقرية الجوسق بمركز بلبيس، و"عوض الله غريب" 64 عاما مقيم بقرية سندنهور بمحافظة القليوبية و"كرم أحمد" 68 عاما مقيم بقرية شبرا النخلة بمركز بلبيس و"عبدالعظيم السيد" 55 عاما جميعهم عمال مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم وترر المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة