بالصور.. محافظ المنوفية يستقبل رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية

استقبل صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، السفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق – رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية.

تأتي هذه الزيارة علي هامش حضور فعاليات احتفالية الهيئة العامة للاستعلامات بعيد تحرير سيناء والتي ينظمها مركز النيل للإعلام بشبين الكوم ، حضر اللقاء محمد موسي نائب المحافظ ، الأستاذ الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ، الدكتور أحمد يحي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات .

ورحب المحافظ برئيس المجلس المصري للشئون الخارجية علي أرض المنوفية ، مشيراً إلى أن ذكرى تحرير أرض سيناء جسدت إرادة خير أجناد الأرض الذين ضحوا بدمائهم من أجل جزء غالي وثمين من أرض الوطن ، مثمناً جهود الدولة واهتمامها بتعمير سيناء بالمشروعات القومية العملاقة والاستفادة من خيرها وذلك ضمن رؤية القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مؤكداً أن تلك الذكرى الغالية ستظل تخليداً لملحمة تاريخية للعزة والكرامة وعزيمة الجيش المصري وإصراره علي تحقيق الانتصار ، وقد أهدي محافظ المنوفية درع المحافظة لرئيس المجلس المصري للشئون الخارجية كهدية تذكارية وتقديراً لجهوده المتميزة.

وأعرب السفير محمد العرابي عن سعادته بتواجده اليوم على أرض المنوفية وحفاوة الإستقبال ، مثمناً جهود محافظ المنوفية في تحقيق تنمية شاملة بكافة قطاعات الخدمية للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لمحاور الجمهورية الجديدة ، مشيراً إلى الدور الحيوي والهام الذي لعبته الدبلوماسية المصرية ونجاحها في توظيف قدرتها وخبراتها وإمكاناتها لاستعادة سيناء كاملة عبر المفاوضات السياسية والسلام.

ومن المقرر عقد ندوة إعلامية تحت عنوان " سيناء السلام عبقرية الدبلوماسية المصرية " بمقر قاعة المؤتمرات بمركز المعلومات بجامعة المنوفية ، بحضور المستشار العسكرى ، تتناول الندوة إطلالة علي جهود الدبلوماسية المصرية في الدفاع عن الموقف المصري في المحافل الدولية والإقليمية ما بين هزيمة يونيو ونصر أكتوبر ، فضلاً عن عقد مفاوضات شاقة استمرت حتي توقيع معاهدة السلام واسترداد طابا بمشاركة نخبة من كفاءات دبلوماسية وقانونية وتاريخية وعسكرية.

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