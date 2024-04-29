بالفيديو| بعد حملة بلاها فراخ.. تراجع أسعار الدواجن والبيض

كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، تفاصيل إطلاق حملة بلاها فراخ لمقاطعة شراء الدواجن، ومدى نجاحها في تخفيض الأسعار.

وأوضح، ثروت الزيني، في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض خلال الفترة الحالية، ونسبة التراجع في أسعار الدواجن وصلت إلى 20%، وتبلغ نسبة تراجع أسعار البيض نحو 22%.

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه لابد من الحفاظ على منتجي الدواجن والبيض للوصول إلى حجم تراجع كبير في الأسعار، لأن ثبات معدل الإنتاج هو أساس التراجع والانخفاض في السوق المحلي.

وأشار إلى أن نصيب الفرد من الدواجن والبيض يعتبر أقل من المستوى الموجود في الدول الأخرى، حيث يتم تحديد 12 كيلو للفرد من الدواجن سنويا، و100 بيضة للفرد أيضًا سنويًا، ولابد من الحفاظ على البروتين الحيواني وإنتاجيته في السوق المحلي.