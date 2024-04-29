ads
الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

القسام تستهدف موقعا عسكريا إسرائيليا من جنوب لبنان

القسام
القسام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، إنها أطلقت صواريخ على مقر عسكري في شمال إسرائيل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في الشمال.

وذكرت «القسام»، في بيان، أنها قصفت مقر قيادة اللواء الشرقي 769 «معسكر جيبور» في شمال إسرائيل «برشقة صاروخية مركزة» أطلقتها من جنوب لبنان.

وتفجر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية و«حزب الله» اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى في أعقاب اندلاع الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

القسام موقع عسكري إسرائيلي جنوب لبنان