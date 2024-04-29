خلال 24 ساعة.. ضبط 10156 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 10156 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 251 مخالفة السير بدون تراخيص.

كما تمكنت الحملات من ضبط 20 دراجة نارية مخالفة، و5242 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و8 مخالفات موقف عشوائى، و296 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و4 مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.