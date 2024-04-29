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الإثنين 29 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

وزيرا خارجية السعودية
وزيرا خارجية السعودية وأمريكا
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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الاثنين،  في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، وذلك على هامش الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى مناقشة بذل كافة الجهود لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الملحّة.

 

فيصل بن فرحان مجلس التعاون الخليجي بلينكن الولايات المتحدة الأمريكية