ads
الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

السيسي يستقبل رئيس البوسنة والهرسك

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس البوسنة والهرسك بمقر رئاسة الجمهورية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات.

وفي سياق أخر أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تفقد الأكاديمية العسكرية المصرية بمقر القيادة الاستراتيجية بالكيان العسكري.

وعاين الرئيس خلال الجولة مبنى قيادة الأكاديمية، كما تفقد صالات الرياضة المجهزة بأحدث المعدات لتعزيز القدرات البدنية لطلبة الأكاديمية وكذلك مبنى إقامة الطلاب والمباني التعليمية ومبني محاكاة الرماية فضلا عن مبان الشئون الإدارية

وناقش الرئيس الطلبة في ظروف إقامتهم واستمع لأرائهم، كما أثنى الرئيس على التجهيز المميز للأكاديمية مؤكد حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية بما ينعكس بشكل إيجابي على طلبة الأكاديمية ويضمن تلقيهم أفضل أنواع التدريب لرفع كفائتهم بالشكل الذي يتوافق مع أعلى المتطلبات الفنية والشخصية التي يتواجب توافرها في طلبة الكليات العسكرية المصرية.

البوسنة والهرسك الأكاديمية العسكرية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي