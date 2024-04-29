حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بـ 3 محافظات

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط – الإسكندرية) بشن حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط (2) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (8,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو).. بحوزة (متهمين "لأحدهما معلومات جنائية"). (3) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية آلية – 2 فرد محلى – خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تنفيذ عدد (683) حكم قضائى متنوع.



ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (6,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدرى "الهيروين ، الشابو").. وكذا (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين لـعدد "4 منهم معلومات جنائية").

ضبط قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها ( كمية لمخدر الهيروين)..بحوزة (متهمَين).

ضبط عدد (4) قضايا أسلحة نارية و بيضاء ..ضُبط خلالهم (بندقية خرطوش وطلقتان -2 قطعة سلاح أبيض).. بحوزة (4 متهمين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

