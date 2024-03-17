بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص بحادث انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

أصيب 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الأحد، جراء إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي أمام قرية الشجاعة التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين لمستشفي وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث علي الطريق الصحراوي أمام قرية الشجاعة وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين إنقلاب سيارة ميكروباص مع نفسها وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بكسور وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

والمصابين هم كل من:" ح.م، ( 55 عامًا )، هـ.م، ( 43 عامًا )، م.س، ( 20 عامًا )، ك.س، ( 20 عامًا )، د.ع، ( 36 عامًا )، ن.ج، ( 52 عامًا )، ا.ع، ( 65 عامًا )، ب.ح، ( 55 عامًا )، س.ر، ( 47 عامًا )، ع.ال، ( 53 عامًا)، وجميعهم مقميين بمحافظة الأقصر.

وجاري تحرير المحضر اللازم بالوقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.