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الإثنين 29 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

براءة مرتضى منصور وتغريمه 20 ألف جنيه

مرتضى منصور
مرتضى منصور
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أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في القضية المتهم فيها بسب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية بتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه.

وتضمن أمر إحالة مرتضى منصور للمحاكمة بأنه قذف بسوء نية المجني عليها "لمياء .خ" المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها في مواقف مختلفة بأن أسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة بطريق النشر من خلال حسابيه الإلكترونيين المسمى Mansour"  Mortada" على موقع التواصل الاجتماعي “Facebook”، والمسمى ثانيهما على موقع نشر المقاطع المصورة “YouTube” على شبكة المعلومات الدولية أموراً لو كانت صادقة عقابها بالعقوبات المقررة قانونا واحتقرها بين أهل وطنها المبينة تفصيلاً بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.

براءة مرتضى منصور وتغريمه وتغريمه 20 الف جنيه