فرقة منفلوط تقدم أولى ليالي العرض المسرحي "المهرج" بأسيوط

شهد بيت ثقافة منفلوط أولى ليالي العرض المسرحي "المهرج"، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة بمحافظة أسيوط في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض مستوحاة من نص "المهرج" للكاتب السوري محمد الماغوط، ويصور الأحداث الواقعة بالمجتمعات العربية وما تشهده الدولة الفلسطينية من قمع وصراعات، من خلال شخصية "صقر قريش" الذى يعود بعد فترة زمنية طويلة إلى أرض الوطن ليجد أن الحال قد تغير والبلاد تعاني من تمزق وضياع، ويجد الأمل في التوجه إلى "مصر" الحصن الحصين للبلاد العربية.

"المهرج" لفرقة بيت منفلوط المسرحية، أداء حمادة مبارك، إسلام عادل، نيڤين المرسي، محمود تواب، حمدي خالد، محمد مؤمن، هشام أحمد، علي الشوربجي، يوسف محسن، سمر جلال، رحاب النمر، ملك حسن، محمد حسن، ديكور أيمن الهلالي، أشعار محمد جابر، ألحان طلعت بكرى، استعراضات حسن بداري، مساعد مخرج وائل علم الدين، دراماتورج وإخراج محمد هناء الدين.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وينفذ بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة أسيوط، ويستمر عرضه بالمجان حتى 4 مايو المقبل، في تمام الثامنة مساءً.

وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة فعاليات متعددة ومكثفة خلال الفترة الأخيرة ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي واحتفالات الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء واليوم العالمي للكتاب وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا بالمحافظات.