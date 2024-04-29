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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

الأربعاء.. افتتاح معرض "عقد من السفر" للفنان ياسر علاء

معرض عقد من السفر
معرض عقد من السفر
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يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية،  معرض الفنان ياسر علاء مبارك، تحت عنوان (عقد من السفر) وذلك في تمام الساعة الـ 7 من مساء يوم الاربعاء الموافق 1 مايو 2024 بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقى.

يأتى معرض "عقد من السفر" برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، ويستمر  حتى 11 مايو 2024.

ياسر علاء مبارك هو مصور فوتوغرافي من الإسكندرية، عمل لدى إحدى الوكالات الإعلامية الأمريكية ومحاضر في كلية دلهي للفوتوغرافيا فى الهند، وفاز بجوائز عالمية في التصوير في أكتر من مسابقة دولية في السويد والصين وألبانيا وإنجلترا وأمريكا.

وكان المصور المصري ياسر علاء مبارك، قد فاز بالجائزة الذهبية في التصوير المعماري في مسابقة باريس للفوتوغرافيا في فرنسا، والصورة صورها في متحف حيدر علييف الثقافي في باكو بأذربيجان.

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معرض عقد من السفر مركز كرمة بن هانيء الثقافي متحف أحمد شوقي وزيرة الثقافة قطاع الفنون التشكيلية الفنان ياسر علاء مبارك