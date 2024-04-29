محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير كورنيش النيل الشرقي

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل من الناحية الشرقية بمدينة قنا والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح ابو كريشة سكرتير العام المساعد ،واللواء سامح البدراوي مدير عام الاسكان بقنا، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا، أن مشروع تطوير كورنيش النيل بقنا يتم تنفيذه على مساحة 79 ألف و251 مترًا، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقي للنيل ويتضمن متنزهات وحدائق ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات وكراسى وأكشاك، ومبنى إدارى ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى مراسي للسفن والمراكب الشراعية واللانشات، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة بلغت 50.6%، حيث تم الانتهاء من تنفيذ اعمال الموقع العام بنسبة بلغت 34% وتشمل ( الاعمال الاعتيادية واعمال الازالة- واعمال الميكانيكا – اعمال الكهرباء) ،كما بلغت نسبة تنفيذ المطاعم 77%،ونسبة تنفيذ المبني الاداري بلغت 35%،ونسبة تنفيذ الكافتيريا بلغت 77% ،ونسبة تنفيذ دورات المياه العامة بلغت 78% ، ونسبة تنفيذ مباني الاكشاك بلغت 70% ، وبلغت نسبة تنفيذ اعمال حماية النيل 81%.

وأضاف "الداودي"، أن مشروع تطوير الكورنيش يأتي استمرارًا لجهود المحافظة في خلق متنفس ترفيهي للمواطنين بطراز عصري وتهيئة مناطق للنزهة تتوافر بها كافة وسائل الترفيه والراحة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو التوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين.