جامعة كولومبيا: فشل المفاوضات مع الطلاب لإنهاء اعتصامهم

أعلنت نعمة شفيق رئيسة جامعة كولومبيا في نيويورك اليوم الاثنين، فشل المفاوضات مع الطلاب المحتجين لإنهاء اعتصامهم داخل الحرم الجامعي.

وقالت "نحث المحتجين على فض اعتصامهم ونبحث عن حلول سريعة للأزمة".

واعتقل أكثر من 100 طالب بجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة، إثر احتجاجهم على عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة.

وتعتبر الحركات الطلابية الأمريكية من الحركات الأكثر نشاطا المؤيدة للفلسطينيين، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية

ومنذ أن شنت إسرائيل عدوانها على غزة علي خلفية عملية "طوفان الأقصي" في أكتوبر الماضي، نظم الطلاب احتجاجات واعتصامات وخيام لتشجيع الجامعات على سحب أموالها من الشركات التي لها علاقات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وشهدت الاعتصامات نقل طلاب إلى المستشفى بسبب الإضراب عن الطعام، وكرس آخرون حياتهم للمظاهرات خلال الأشهر الستة الماضية.

وينتظر العشرات من الطلاب معرفة ما إذا كانوا سيواجهون اتهامات جنائية بعد الاعتقالات في جامعة كولومبيا وجامعة براون وجامعة ييل وأماكن أخرى في الولايات المتحدة.

ولكن المتظاهرين يقولون إن الجهود التي استمرت لأشهر تستحق العناء.

وكشف أربعة من الطلاب في تصريحات نشرتها الصحيفة أن السبب وراء احتجاجاتهم هو أنه: "لا ينبغي قبول الظلم" الذي يتعرض له الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي غزة.