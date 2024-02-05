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الإثنين 05 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

نقل 17 مصابا في حادث انقلاب ميكروباص لمستشفى بلبيس

ارشيفية
ارشيفية
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استقبل مستشفي بلبيس اليوم 17 شخصا مصابون بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس - العاشر من رمضان وجاري تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس - العاشر من رمضان مما أسفر عن إصابة 17 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى بلبيس والعاشر من رمضان الجامعى لتلقى الإسعافات اللازمة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات 

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