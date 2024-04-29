لجنة الصلاة الأسقفية تُنظم يومًا للصلاة بمنوف

نظمت لجنة الصلاة التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية يومًا للصلاة لكنيستي منوف والسادات الأسقفية، تحت عنوان "أرني مجدك''، وذلك بكنيسة القديس مرقس الأسقفية بمنوف.

افتُتح يوم الصلاة بكلمة ترحيبية من القس جوزيف هارفي، راعي كنيسة القديس مرقس بمنوف، تلاها الصلاة من قِبل القس الكنن (رتبة كنسية) حمدي صدقي، راعي كنيسة القديس لوقا الأسقفية بالسادات.

قاد الترانيم الشماس رامي نعيم وأملڤيا عوني، فيما تناول القس مينا حلمي راعي كنيسة رأس السوداء الأسقفية بالإسكندرية في عظتهِ من الكتاب المقدس عن نَحَمْيا لحظة تلقّيه أنباءً سيئة عن أورشليم فاتّجه إلى الصلاة لله.

واستكمل: فعلينا جميعاً اتّباع مثال نَحَمْيا في التَوجّه إلى الله بالصلاة فكل ظروف نواجهها، مُؤكّدًا على أهمية الصلاة للنمو في معرفه الله.