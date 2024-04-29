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الإثنين 29 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ورشة عمل توعوية لمكتب العمل بمدينة أبو سمبل السياحية

ورشة عمل توعوية لمكتب
ورشة عمل توعوية لمكتب العمل بمدينة أبو سمبل السياحية
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عقد مكتب العمل بمدينة أبو سمبل السياحية بمحافظة أسوان ورشة عمل توعوية تحت رعاية وزير العمل حسن شحاته ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإهتمام بالشباب ، وتحفيزهم للإقبال على العمل الحر.

ومن جانبه أوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان بأن تنظيم هذه الورش يأتى ضمن سلسلة الندوات الهادفة للتوعية والتوجيه والإرشار ، وتعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم فى ظل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حيث تم تنظيمها بمقر إحدى الشركات العامل بمشروع توشكى الخير .

لافتاً بأن هذه الورشة جرى عقدها لتعظيم إستفادة العمال ، وتحقيق الإستقرار داخل المنشآت والمشروعات القومية والخدمية ، ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام .

فيما أشار أحمد بهجت مدير مكتب العمل بمدينة أبو سمبل السياحية بأن ورشة العمل تناولت توضيع أسلوب وساعات العمل والإجازات المقررة حيث تبادل الحاضرون أطراف الحوار مع المحاضر ، وتوجيه العديد من الأسئلة التى تعكس مدى وعى العامل المصرى وإصراره على تنفيذ المشروعات القومية لتساهم فى زيادة الدخل القومى لمصرنا الحبيبة والأجيال القادمة وتضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة .

موضحاً بأن الحاضرون توجهوا بالشكر لوزير العمل حسن شحاته ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إتاحة مثل هذه الندوات التى تنشر الثقافة العمالية بينهم وتمدهم بالمعلومات التى يحتاجونها فى حياتهم العملية .

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IMG-20240429-WA0017
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مكتب العمل بمدينة أبو سمبل السياحية ورشة عمل توعوية مديرية العمل بأسوان أخبار محافظة أسوان