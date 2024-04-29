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الإثنين 29 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ضمن الموجة الـ 22.. إزالة 15 حالة تعدٍ بمدن إدفو وأسوان وكوم أمبو

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي أراضي الدولة بأسوان
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تواصل الوحدات المحلية بمحافظة أسوان جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 22 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى هذا الشأن ، فقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالإزالة الفورية لعدد 12 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة جرى رصدها عبر المتغيرات المكانية بحاجر السباعية بإجمالى مساحة 3 ألاف م2 .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالإزالة الفورية لمخالفة بناء بحى غرب ، مع التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة ، وأيضاً الإزالة الفورية لحالة تعدى على أملاك الدولة بمنطقة المحمودية على مساحة 600 م2 .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بالإزالة الفورية لحالة تعدى على الأراضى الزراعية بقرية 7 قبلى حيث تم تحرير المحاضر اللازمة ، وإتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه المتعدين .

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الوحدات المحلية ازالة التعديات الموجة ال22 أخبار محافظة أسوان