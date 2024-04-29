23 مايو آخر موعد للتقدم لمنح إعلان المبادرة المصرية اليابانية للتعليم بجامعة عين شمس

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن المبادرة المصرية اليابانية للتعليم (EJEP) للعام الأكاديمي 2024/2025 والمقدمة من خلال برنامج شراكة بين الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى المصرية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA).

وقال مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة، إنه يمكن لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم التقدم إلكترونيا من خلال المنصه الإلكترونية للإدارة المركزية للبعثات خلال الفترة من الثلاثاء 23/4/2024 حتى الخميس 23/5/2024.

وأكد عبدالله سامي- المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة أن البعثات والمنح المقدمة تشمل منح الإشراف المشترك للقيام بالأبحاث فى إحدى مؤسسات التعليم العالى بدوله اليابان، المهمات العلمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه، والتبادل العلمي، وزيارات المدراس العلمية، وزيارات المعامل، كتابة مشروعات، وأخيرًا منح الحصول علي الماجستير من إحدى المؤسسات التعليميه بدولة اليابان.

وتمنح منح المهمات العلمية لمدة ٦ شهور ومنح الماجستير لمدة عام قابل للتجديد لعام آخر.