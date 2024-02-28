إصابة 7 أشخاص فى حادثين على طريق كورنيش النيل الجديد بأسوان

أصيب 7 أشخاص، فى حادثين على طريق كورنيش النيل الجديد، فى منطقة بهاريف، بمدينة أسوان، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارا بوقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بعامود إنارة على الطريق، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وهم: "محمد العزب، 33 سنة، محمد محمود، 25 سنة، منى محمد، 45 سنة، بالإضافة إلى إصابة مسن ألمانى الجنسية"، وتنوعت الإصابات ما بين كدمات وجروح وكسور، وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعى.

وفى نفس المنطقة، أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك، وهم: "زينب أحمد، 25 سنة، وفاء محمود، 53 سنة، حميده بكرى، 25 سنة، وتنوعت الإصابات ما بين كدمات وجروح وكسور، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.