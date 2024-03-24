بعد دوي صافرات الإنذار بالجولان.. ماذا فعل المستوطنون في عيد المساخر؟

نشرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، صورة لحظة انطلاق صافرات الإنذار في الجولان المحتل خلال احتفال المستوطنين بـ"عيد المساخر".

من ناحية أخرى، أكد الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن معظم مقدراته من أجهزة ومركبات ومعدات تم استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الدفاع المدني في القطاع: "طواقمنا باتت تستجيب للحد الأدنى من نداءات الأهالي بعد أن دمر الاحتلال معظم مقدراتها من مركبات ومعدات وآلات ثقيلة، وبفعل استمرار رفضه إدخال الوقود اللازم لتشغيل ما تبقى من هذه المركبات".

وأضاف: "نضع المجتمع الدولي لاسيما المؤسسات الحقوقية ومنظمة الحماية المدنية الدولية التي تدعي العمل الإنساني أمام مسؤولياتها وواجبها الذي نص عليه القانون الدولي لحماية مقدمي الخدمات الإنسانية ودعمهم بما يساعد في أداء عملهم".