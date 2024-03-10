جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف باغتيال مسن أعزل داخل منزله بغزة

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي اعترف بقتل المسن الأعزل في غرب غرة.

وكانت وسائل إعلام، نشرت شريط فيديو عن اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسن فلسطيني أعزل داخل منزله غرب قطاع غزة.

ومن ناحية أخرى، ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن المواقف الإسرائيلية تعكس عمق تمردها على القانون الدولي، والإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة لقوانين وقواعد الحرب في ترجمة لعقلية استعمارية، وانتقامية وعنصرية، لا ترى في قتل المدنيين وإبادتهم خرقًا للقانون الدولي.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي اليوم /الأحد/ - أن نوايا إسرائيل وأركان حربها وإصرارها تعكس عدم الالتزام بالقرارات والمطالبات والمناشدات الدولية لحماية المدنيين، وترفض تطبيق إجراءات محكمة العدل الدولية بوعي وعن سبق إصرار وتعمد.