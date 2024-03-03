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الأحد 03 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

أمراض معدية وأزمة إنسانية.. الهلال الأحمر يحذر من تفاقم الوضع في مستشفى الأمل بخان يونس

خان يونس
خان يونس
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كشفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، عن استمرار استهداف قوات الاحتلال مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس لليوم الثاني والأربعين على التوالي، الأمر الذي أدى إلى أوضاع كارثية في المستشفى.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن مخزوني الطعام والوقود لا يكفيان لأكثر من أسبوع واحد فقط داخل مستشفى الأمل، فيما أن كمية مياه الشرب المتبقية لا تكفي إلا ثلاثة أيام.

وأشارت إلى انتشار بعض الأمراض المعدية بين النازحين بسبب تراكم النفايات، وانعدام الاحتياجات الرئيسية لبعض الفئات الخاصة مثل الحليب وحفاظات الأطفال، ونفاد بعض المستهلكات الطبية والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة ومستلزمات المختبر.

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