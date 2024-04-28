محافظ قنا يشهد افتتاح السيسى لمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة قنا .

حيث يعد مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) أول مـركز يقدم خدمات (تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي) فى مصـر وشمال أفريقيا طبقاً لأحدث التقنيات العالمية، بمشاركة أكثر من 15 شركة محلية / عالمية ، وأكثر من 1200 مهندس / عامل ، أكثر من 5000 ساعة عمل.

يعمل المركز على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كافة المستويات بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمـركز البيانات الحكومية بالعاصمة الإدارية، كذلك استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة فى تحليل البيانات الحكومية، كما يعمل كمركز وطنى موحد لبيانات التعافي من الكوارث، وتوطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى القطاع الحكومي، و توفير كافة البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية.

من جانبه قال محافظ قنا، إن المشروع القومى العملاق يؤكد أن مصر تسير على خطى واعده نحو التحول الرقمى وارضاء المواطنين وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة إليهم ، خاصه أن الدمج بين مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) بخدماتها الحديثة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من الجيل الرابع والخامس التى تقدم الخدمات الحكومية على منصة واحدة والتى تم اطلاق خدماتها خلال عام 2022 وذلك للخروج بنموذج أكثر نجاحا، استكمالا لنفس المحور التكنولوجى باستحداث خدمات الذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة ومنصة إنترنت الأشياء وتوصيلها بطريقة مؤمنة وسريعة إلى متخذي القرار لإرضاء المواطنين.