فى عيد ميلادها.. محطات فى حياة نجوى إبراهيم

تحتفل الإعلامية نجوى إبراهيم اليوم الموافق ٢٨ ابريل بعيد ميلادها، والتى قدمت من خلال رحله أمام كاميرات الإعلام والسينما، تاريخ هام.

البداية الإعلامية أولا

بدأت النجمه نجوى إبراهيم رحلتها من خلال الإعلام، بتقديم العديد من البرامج الناجحه، وإستطاعت أن تصل إلى قلوب الجماهير، وقدمت العديد من برامج المنوعات، وحققت مو خلالها شعبية كبيرةخاصةً بأدائها السلس والهادئ.

برامج الأطفال

تألقت الإعلامية نجوى إبراهيم فى برامج الأطفال وإستطاعت أن تغازل عقولهم، وتتربع على عرش تقديم تلك النوعية من البرامج لسنوات طويلة، وإشتهرت من خلال برامجها بلقب "ماما نجوى"، نظراً لما كانت تقدم من رسائل تحث الاطفال على حسن السلوك وتساعد برامجها فى تربية سليمة للأطفال، وتعلق بها كل الصغار والكبار، وحققت مسيرة إعلامية هامه من عمر الإعلام المصرى.

المشاركات الفنية

شاركت الإعلامية نجوى إبراهيم فى الكثير من الأعمال الفنية، وحققت من خلالها نجاحاً كبيراً، وأبرز تلك الأعمال فيلم "الارض، الرصاصة لا تزال في جيبي، المدمن، كرامتي، ومن الحب ما قتل، السادة المرتشون".

العودة للإعلام

وبعد غياب سنوات عن الإعلام، عادت الإعلامية نجوى ابراهيم لتطل على جمهورها من خلال الشاشة مره اخرى، وتقدم البرامج الحوارية والمنوعات، وإلتف جمهورها حول شاشتها وحققت نجاحها التى إعتادت عليه.

رسالة نجوى إبراهيم إلى السوشيال ميديا

فى إحدى حلقات برنامج الإعلامية نجوى إبراهيم، فاجأت الجميع ووجهت رسالة إلى رواد السوشيال ميديا، ممن يرسلون الكلمات السلبية والتعليقات الهجومية، وإنتقاد ظهورها فى سن كبير وعودتها للشاشة مره اخرى.

وتابعت الإعلامية نجوى إبراهيم "ليه الناس مستكتره على بعض الابتسامة والتواجد والشغل اللي بيحبوه، أنا عندي امراض وخلاص ٨٠ سنه وشويه وهموت، ومحدش هيفضل يشتغل طول العمر،ليه الناس بتعمل كده".