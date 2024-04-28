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الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

منتخب السباحة بالزعانف يحصد 11 ميدالية منهم ذهبيتان في بطولة العالم للجامعات بكولومبيا

منتخب مصر
منتخب مصر
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أحرز المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف 11 ميدالية بواقع ذهبيتين و 4 فضيات و 5 برونزيات في بطولة العالم للجامعات المقامة يومي 26 و 27 إبريل الجاري بمدينة بيريرا بكولومبيا.

واحتلت مصر المركز الرابع في جدول ميداليات البطولة خلف ايطاليا وكولومبيا والمانيا.

وتوج بالميداليتين الذهبيتين أحمد هشام (100 م زعانف مزدوجة و 200 م زعانف مزدوجة).

وأحرز الميداليات الفضية كل من: فريق تتابع مختلط 4 × 100 م مونو بالفريق المكون من (زياد ياسر - جودى شريف - ادهم محيى - جميلة علي)، احمد هشام (50 م زعانف مزدوجة)، تتابع مختلط 4 × 100 زعانف مزدوجة بالفريق المكون (احمد هشام - ايات السيد - احمد ايهاب - بسمله صبحي)، تتابع مختلط 4 × 100 مونو (ادهم محيى  - جودى شريف - زياد ياسر - جميله علي).

وحقق الميداليات البرونزية كل من: احمد ايهاب  (100 م زعانف مزدوجة)، وادهم محيى البيلي ( 100 م زعانف مونو)، محمود وليد (400 م مونو)، ملك شريف (800 م مونو)، ندا مجدى (400 م مونو)،

وخاضت مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من 13 سباحًا بواقع 6 لاعبات و 7 لاعبين.

تضم قائمة السباحات كل من: ندا مجدى - جميله على - ملك شريف - جودى شريف - ايات السيد - بسمله صبحى .

بينما مثل مصر في الرجال كل من : احمد هشام  - احمد ايهاب - محمود وليد - ادهم محيى  -  ادهم فؤاد - احمد طاهر  - زياد ياسر.

ويقود المنتخب المصري فنيًا إبراهيم السيد وعمرو شاكر ويرأس البعثة سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والانقاذ.

وأعرب كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ عن سعادته بنتائج المنتخب المصري بالبطولة حيث أكد سباحو مصر  استمرار تفوقهم عالمياً.

منتخب السباحة بالزعانف ذهبيتين بطولة العالم للجامعات بكولومبيا المنتخب الوطني للسباحة احمد محمدي