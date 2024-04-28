حريق هائل يلتهم مبنى السجل المدني في شبرا الخيمة (صور)

تمكنت أجهزة للحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل التهم مبنى السجل المدني بقسم أول شبرا الخيمة، حيث جرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء وجرى منع امتداد النيران للمباني المجاورة وتبريد المكان دون خسائر في الأرواح أو إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه وملابساته وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق في مبنى السجل المدني بقسم أول شبرا الخيمة، وعلى الفور جرى الدفع بـ 5 سيارات للحماية المدنية والسيطرة على الحريق بالمباني وجاري تقدير الخسائر.

دلت التحريات الأولية أن الحريق شب في مقر السجل المدني بقسم أول شبرا الخيمة، وجاري تحديد السبب وتبريد المكان بعد أن التهمت النيران المبنى المخصص للسجل.

حريق السجل المدني

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