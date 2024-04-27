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السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 6 أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام نفق الحدادين بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصي للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام نفق الحدادين بمدينة طوخ ووقوع مصابين وتعطل في حركة الطريق الزراعي "بنها - القاهرة".

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين إصابة "وائل.ن.ع" 47 سنة مقيم المنصورة، "أحمد.ي.م" 16 سنة، مقيم المنصورة، "أحمد.م.م" 23 سنة، مقيم المنصورة، "محمد.ع.م" 43 سنة، مقيم المنصورة، "عبدالرحمن.أ.ع" 21 عامًا، مقيم المنصورة، "حسام.م.ك" 21 سنة، مقيم المنصورة، وجرى نقلهم إلى مستشفى قها التخصصى ورفع تلفيات الحادث على جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق الزراعي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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