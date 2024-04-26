بتكلفة 5 ملايين جنيه.. افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بالقناطر الخيرية

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية مسجد عمربن الخطاب بكفر سليم بمدينة القناطر الخيرية ليرتفع عدد المساجد التي جرى افتتاحها منذ بداية العام 16 مسجد خلال أربعة شهور فقط.

أوضح وكيل وزارة الأوقاف أن مساحة المسجد تبلغ 450 متر بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه وذلك بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف مشيرا إلى ان خطبة الجمعة اليوم تناولت موضوع "تطبيقات حسن الخلق".

أضاف وكيل وزارة الأوقاف أن الخطبة تناولت أن المساجد ليست مبنى فقط وإنما هى معنى ومحتوى ومضمون حيث أشار القرآن الكريم إلى ذلك فى بيان المراد من الصلاة وكذا سائر العبادات حيث تعتبر مدرسة أخلاقية متكاملة فالصوم تهذيب وتربية

وضبط السلوك الإنسني وأيضا شعيرة الحج

فيما جاء البيان النبوى الشريف معلناً أن أقرب الناس مجلسا من سيدنا النبي يوم القيامة هم أصحاب الأخلاق الكريمة والمسالك النبيلة وهكدا بيوت الله تجمع ولا تفرق تبعث بوسائل الود والأخوة والمساواة بين الجميع فلا فرق إلا بالتقوى والعمل الصالح حيث أن الأخلاق هى ميزان التدين فمن زاد عليك فى الأخلاق زاد عليك فى التدين .

و جاء ذلك وسط حضور مكثف من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بمثل

هذه الإفتتاحات لمساجد القليوبية ودوما أوقاف القليوبية على عهدها « خدمة بيوت الله شرف ».

في سياق متصل أوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه جري اليوم عقد فعالية كبرى للأطفال بمسجد نصر الإسلام بقرية سندنهور مركز بنها بحضور 250 من الأطفال على مستوى كافة الأعمار حيث جري عرض نماذج من حفظ القرآن الكريم وتلاوته وحفظ الأحاديث النبوية ومعاني المفردات و ذلك فى ظل تكثيف أوقاف القليوبية للأنشطة الدعوية والثقافية والقرآنية بجميع المساجد.

افتتاح مسجد

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