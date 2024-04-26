إصابة شخصين في سقوط حائط على عقار بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث سقوط بمنطقة شارع 25 بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إثر سقوط حائط من عقار على عقار مجاور له، ما تسبب في حدوث تلفيات بسقف المنزل الأخر.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بكدمات، وجرى نقلهم لمستشفي ناصر العام بشبرا الخيمة لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية تلقت غرفة الأزمات بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بلاغ من الأهالي بسقوط حائط من عقار على عقار مجاور له ما تسبب في حدوث تلفيات بسقف المنزل الأخر، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بكدمات وجرى نقلهم لمستشفي ناصر العام بشبرا الخيمة لتلقي العلاج.

على الفور انتقل اللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، لموقع الحادث، حيث تبين سقوط حائط من عقار على منزل مجاور له، وكشف أن العقار المتضرر صادر له قرار ترميم رقم 139 لسنة 2014، ومحرر محضر عدم التنفيذ باسم ورثة فتحي سليمان أحمد.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، يوسف عبد الستار أحمد، 15 سنة، ووالده عبد الستار أحمد، 55 سنة، بكدمات، وجرى نقلهم لمستشفى ناصر العام لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.