مصرع طفل وشاب في حادث تصادم بالقليوبية

لقي شاب وطفل مصرعهما، إثر حادث تصادم بين دراجتين ناريتين في قرية كفر الرجالات التابعة لمدينة ومركز طوخ في محافظة القليوبية، وجرى نقلهم إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بقرية كفر الرجالات دائرة مركز شرطة طوخ، ومصرع قائدي الدراجات النارية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين مصرع شاب 37 عاما وطفل عمره 15 عاما يدعى "جمال س" فيما يخضع أخر للعلاج بمستشفي بنها الجامعي، في حادث تصادم دراجتين ناريتين بقرية كفر الرجالات، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفي بنها العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتصريح بالدفن عقب انتهاء مناظرة الطب الشرعي.