إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالقليوبية

أصيب 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية كفر الولجا بمدينة كفر شكر، بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر التخصصي للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد نديم مأمور مركز شرطة كفر شكر، بتلقيه إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصي، يفيد وصول 5 أشخاص مصابين في مشاجرة، وجرى تقديم العلاج اللازم لهم.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، وتبين من التحريات والمعاينة، إصابة كل من: "أشجان.ع.ا" 50 عامًا، "يسرية.ع.ع" 33 عامًا، "حازم.ع" 21 عامًا، "حمادة.ر.ع"، مقيمين بقرية كفر الولجا، وحدثت المشاجرة وتعدى كل منهم على الآخر، وجرى نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتحري عن الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.