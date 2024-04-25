بعنوان «رسالة وطن».. احتفالية بذكرى تحرير سيناء في بنها

احتفلت هيئة الشبان العالمية بالقليوبية، ومجمع مدارس الشبان ببنها، بأعياد تحرير سيناء خلال احتفالية ختام الأنشطة الطلابية تحت عنوان "رسالة وطن" بحضور الدكتور حسام بدراوي رئيس مؤسسة التعليم أولا ومستشار الحوار الوطني والدكتور مهندس سمير حماد نائب محافظ القليوبية.

جاء ذلك بحضور سعيد ندا مدير إدارة بنها التعليمية، محمد مرعي رئيس مدينة بنها، الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفى بنها الجامعي، والدكتور إبراهيم راجح مدير مركز إعداد القادة بجامعة بنها، ومصطفى عبد الحميد فرج رئيس مجلس إدارة الشبان العالمية بالقليوبية، وعددا من المسؤولين، والمهتمين بالعملية التعليمية والشخصيات العامة بالمحافظة.



بدأ الاحتفال بتفقد معرضًا للأنشطة الطلابية المختلفة الثقافية والفنية والعلمية والاجتماعية ومعرضًا لصغار، المبتكرين من الطلاب والذين حصلوا على إشادة من الجميع.

وقدم موهوبي الشبان فقرات متنوعة حيث قدمت فرقة صولا مجموعة من الأغاني الشعبية والتراثية التي تدعم الفن المصري، بالإضافة إلى عروض السمسمية وسيناء في القلب واستيقظي يا أمتي وخدوا بالكم دي مصر، قادرون باختلاف، والحلم العربي.

على هامش الاحتفالية جرى تكريم زوجات الشهداء، وإهدائهم عمرة تقديرا لدورهن في تربية أبناء الشهداء وتضحياتهن في سبيل الوطن.

كما أهدى مصطفى عبد الحميد درع الهيئة إلى الدكتور حسام بدراوي، والدكتور سمير حماد، والدكتور محمود حمزة المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم أولا والدكتورة سلمى البكري رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم أولا، كما قدم الدكتور حسام نسخة لمكتبة الشبان موقعة منه بآخر 3 مؤلفات له.

فيما قدم بدراوي، الشكر لكل القائمين على الاحتفالية التي اعتبرها أمسية مميزة في حب الوطن، قائلا "مصر دولة عظمى لو تعلمون بأطفالها وشبابها، هم قوتها الحقيقة مصر تعلو من جديد".

الاحتفالية

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