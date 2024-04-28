غدا.. حفل توزيع "جائزة جامعة أسيوط للجودة والتميز"

تشهد جامعة أسيوط غدا الاثنين، فعاليات حفل توزيع "جائزة جامعة أسيوط للجودة والتميز" في دورتها الثانية 2023، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وذلك في إطار التعاون مع وزارة التخطيط، وفريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي بالجامعة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمبنى الإداري.

يتضمن برنامج حفل الجائزة، كلمة الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، ثم إعلان الفائزين بالجائزة في ثلاث فئات، وهم: جائزة الكلية المتميزة، وجائزة فريق العمل المتميز، وجائزة الموقع الإلكتروني المتميز.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص جامعة أسيوط على تحقيق معايير التميز الحكومي، وتحقيق إضافات نوعية في تنفيذ المهام وتقديم الخدمات، مشيرا إلى أن الهدف من الجائزة هو الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها الجهاز الإداري بالجامعة؛ وتطوير الموارد البشرية، وتشجيع التنافسية وروح الإبداع والابتكار بين الموظفين، والعمل على نشر ثقافة الجودة والتميز بين أعضاء الجهاز الإداري، وإعداد وتأهيل الكليات؛ للمشاركة في الجوائز المحلية والعالمية.

تأتي الاحتفالية بتنظم إدارة الجودة والتميز بالجامعة، تحت إشراف؛ الأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والمشرف العام على الجائزة، والدكتورة بثينة الفاتح أمين عام الجامعة المساعد، والمشرف علي الجودة والتميز، والأستاذ محمد عباس مدير إدارة الجودة والتميز، وممثل الإدارة العليا للجودة، والمدير التنفيذي للجائزة.