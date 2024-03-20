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الأربعاء 20 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الداخلية توجه قوافل إنسانية لتوزيع المساعدات العينية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين

الداخلية توجه قوافل
الداخلية توجه قوافل إنسانية لتوزيع المساعدات العينية
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واصلت وزارة الداخلية توجيه قوافل إنسانية لتوزيع المساعدات العينية  "عبوات غذائية بالمجان" على الأسر الأكثر احتياجاً لا سيما المرأة المعيلة بمحافظات “الدقهلية – المنيا – شمال سيناء – جنوب سيناء”.. وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. 

يأتي ذلك استمراراً للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية.. وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية  رئيس الجمهورية.. وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
 تأتى تلك المبادرات الإنسانية فى مقدمة أولويات وزارة الداخلية للمساهمة فى دعم ومساندة المواطنين وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للأسر المصرية لاسيما بالمناطق الأولى بالرعاية وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، وفى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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