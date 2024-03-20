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الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الصومال والمفوضية السامية للأمم التحدة يبحثان أوضاع اللأجئين

رئيس الوزراء الصومالي
رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري
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بحث رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري،اليوم الأربعاء،بمكتبه مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالصومال تشارلز ليونارد مبالا أوضاع اللأجئين والنازحين داخل البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية  "صونا" أن الجانبين ناقشا ايضا سبل تحويل أنشطة المساعدات التي تقدمها المفوضية إلى مشاريع تنموية من أجل إيجاد حلول دائمة لقضايا النازحين.
ومن جانبه،أكد بري على أهمية ترتيب أنشطة المفوضية على أساس القضايا ذات الأهمية للحكومة،مضيفًا أنه يجب الاستعداد لمواجهة تأثيرات موسم الأمطار.
وبدوره تعهد المفوض الأممي بمواصلة تعزيز التعاون بين المفوضية ومختلف المؤسسات الحكومية لضمان العمل على القضايا الهامة.
 

اللاجئين بالصومال الصومال