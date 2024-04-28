صلاح وكلوب.. هل يقود توتر العلاقة لبداية النهاية في رحلة ليفربول؟| فيديو

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل الخلاف بين المدير الفني لليفربول المدرب الألماني يورجن كلوب، وبين لاعب ليفربول النجم محمد صلاح، لافتاً أن صلاح لم يكن سعيدا لأنه ليس في التشكيل.

وقال أن البداية عندما طالب يورجن كلوب من صلاح بالتسخين مع نهاية الشوط الأول للمباراة، واستجاب له صلاح ليطالبه المدرب الألماني بالعودة مرة أخرى إلى مقاعد البدلاء، مشيراً أن الأمر تكرر مجددًا وطالب كلوب صلاح بالتسخين مرة أخرى، وخلال استعداد اللاعب للنزول إلى أرضية الملعب ذهب كلوب ليسلم عليه ولكن صلاح كان لم يكن سعيداً وسلم عليه ببرود، وهو ما أغضب كلوب.

قال الصحفي الإنجليزي لويس ستيل، أن ما حدث ليس بداية مشكلة لكن واقعة كشفت أن العلاقة لم تكن جيدة على مدار الأسابيع الماضية، حيث لم يشارك منذ مباراة فولهام، وانضم صلاح في الدقيقة 79 من المباراة .

وأوضح أن صلاح يعاني من عدم استقرار نفسي إذ لم يسجل في الأسابيع الأخيرة، ويبدو أنه محبط بشدة في ليفربول، خاصةً مع انتهاء عقده خلال عام، وبدأت الشائعات تنتشر في وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن نهاية رحلة صلاح مع النادي قد اقتربت.

لا يزال هناك 3 مباريات متبقية، ويتوقع ستيل أن صلاح لا يريد أن ينهي مسيرته مع ليفربول بمشكلة متمنياً أن يتصافحا كلوب وصلاح ويواصلا الرحلة في المباريات الثلاث المتبقية بسلام.