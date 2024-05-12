لعدم جدية طلب التصالح.. حملة لإزالة عدد من مخالفات البناء بقرى الشهداء بالمنوفية

شهدت قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم إزالة عدد من الأبنية المخالفة لعدم جدية المواطنين في التقدم بطلب التصالح عن المخالفات المقامة قبل 15 أكتوبر 2023 وعدم حرصهم على تقنين أوضاعهم وفق ما نص عليه قانون التصالح الجديد

ووجه طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء، بتواصل أعمال غرف العمليات بالوحدات القروية، وديوان مجلس مدينة الشهداء على مدار اليوم، والتواصل المستمر لحملات رصد حالات البناء المخالف، والتعدي على الأراضي الزراعية.

وأشار رئيس المدينة إلى أن التقدم للتصالح على مخالفات البناء يشمل الأبنية المقامة قبل 15 أكتوبر 2023 وعند انقضاء مدة التقدم على التصالح سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين الغير متقدمين للتصالح للأبنية قبل ذلك التاريخ أو المخالفات التي أُقيمت بعده.

و أكد أبو حطب على وحدة المتغيرات المكانية وجميع العاملين بهذا الشأن على أن يتم العمل بدقة شديدة، والإزالة الفورية في المهد للمخالفات التي تتم بعد التاريخ المقرر بقانون التصالح مؤكداً على أن التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة خطاً أحمر لا يمكن التغاضي عنه أو التهاون فيه مشدداً على سرعة إزالة كافة التعديات التي ترصدها وحدة المتغيرات المكانية بكل دقة وحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على الرقعة الزراعية، ومنع ظاهرة البناء العشوائي.