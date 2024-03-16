هزيمة ثقيلة لـ«توتنهام» من فولهام في الدوري الإنجليزي

تلقى فريق توتنهام هوتسبير، مساء اليوم السبت، هزيمة ثقيلة من مضيفه فولهام بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب كرافين كوتيج، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف للا شئ، سجله رودريجو مونيز في الدقيقة 42 من صناعة أنتوني روبنسون.

وفي الشوط الثاني، ضاعف ساسا لوكيتش النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 49، قبل أن يختتم مونيز الثلاثية في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد توتنهام عند 53 نقطة، يحتل بها المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما رفع فولهام رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر.

وكان توتنهام بدأ المباراة، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بورو - روميرو - دراجوشين - أودوجيو

خط الوسط: بيسوما - بابي سار - جيمس ماديسون

وفي الهجوم: ديجان كولوسيفسكي - سون هيونج مين - برينان جونسون.