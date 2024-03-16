ads
السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

هزيمة ثقيلة لـ«توتنهام» من فولهام في الدوري الإنجليزي

مباراة توتنهام وفولهام
مباراة توتنهام وفولهام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تلقى فريق توتنهام هوتسبير، مساء اليوم السبت، هزيمة ثقيلة من مضيفه فولهام بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب كرافين كوتيج، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف للا شئ، سجله رودريجو مونيز في الدقيقة 42 من صناعة أنتوني روبنسون.

وفي الشوط الثاني، ضاعف ساسا لوكيتش النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 49، قبل أن يختتم مونيز الثلاثية في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد توتنهام عند 53 نقطة، يحتل بها المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما رفع فولهام رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر.

وكان توتنهام بدأ المباراة، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بورو - روميرو - دراجوشين - أودوجيو

خط الوسط: بيسوما - بابي سار - جيمس ماديسون

وفي الهجوم: ديجان كولوسيفسكي - سون هيونج مين - برينان جونسون.

توتنهام فولهام الدوري الإنجليزي نتيجة مباراة توتنهام وفولهام هزيمة توتنهام