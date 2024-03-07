محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول أمام سبارتا براج في الدوري الأوروبي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة سبارتا براج التشيكي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

يحل فريق ليفربول، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره سبارتا براج بملعب إيبيت أرينا، إذ ينطلق اللقاء في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويجلس صلاح على مقاعد بدلاء الريدز في مواجهة سبارتا براج، وذلك عقب مشاركته في تدريبات الفريق الجماعية في الأيام الأخيرة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، وأبعدته عن مباريات حمر الميرسيسايد.

ويقود هجوم ليفربول، الكولومبي لويس دياز، بجانب الأوروجوياني داروين نونيز والهولندي كودي جاكبو.

وكان ليفربول، تأهل إلى دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي، بعدما احتل صدارة المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة.

تشكيل ليفربول لمواجهة سبارتا براج

حراسة المرمى: كاومين كيلير

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - جاريل كوانساه - إبراهيما كوناتي - جو جوميز

خط الوسط: واتارو إيندو - أليكسيس ماك أليستر - هارفي إيليوت

وفي الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - كودي جاكبو.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

أدريان - فابيان مروزيك - فيرجيل فان دايك - دومينيك سوبوسلاي - بوبي كلارك - محمد صلاح - كايد جوردون- كونستانتينوس تسيميكاس - جيمس ماكونيل - لويس كوماس - كونور برادلي - ماتيوس موسيالوفسكي.