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الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

"تنمية وعي الشباب الجامعي بتحديات القضية السكانية" مؤتمر بخدمة اجتماعية بني سويف

مجلس جامعة بنى سويف
مجلس جامعة بنى سويف
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وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، خلال جلسته رقم 232، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، على مقترح كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بعقد مؤتمر بالتعاون مع لجنة السكان بالمحافظة تحت عنوان "تنمية وعي الشباب الجامعي بتحديات القضية السكانية".

كما وافق المجلس على مقترح الكلية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري في العديد من الأنشطة أبرزها تفعيل نموذج محاكاة الهلال الأحمر للطوارئ والأزمات، وإنشاء فرق للهلال الأحمر من طلاب الكلية، وتنفيذ مبادرة معاً للحد من المخاطر " التغييرات المناخية والطوارئ والأزمات" ، وتنفيذ تدريب الدعم النفسي الاجتماعي، وفن القيادة الفعالة، وعدد من المعسكرات الميدانية.

جامعة بني سويف كلية الخدمة الاجتماعية القضية السكانية