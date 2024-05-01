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الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق

وزارة الداخلية تواصل
وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق
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واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 26 طن دقيق (أبيض ، بلدى مدعم).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك  إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

26 طن دقيق التلاعب بأسعار