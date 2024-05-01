باريس سان جيرمان يتمسك بحلم الشامبيونزليج أمام بوروسيا دورتموند

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "سيغنال ايدونا بارك"، لمتابعة المواجهة الثانية من ذهاب نصف نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا "الشامبينز ليج"، والذى يحل فيه فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، على نظيره بوروسيا دورتموند الألماني.

وتأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، إلى هذا الدور بعد أشهر ريمونتادا للفريق فى دورى أبطال اوروبا، على حساب العملاق الكتالونى برشلونة الإسبانى، بعد أن تعرض للهزيمة على أرضه بثلاثة أهداف لهدفين، وفى الإياب اكتسح نظيره البارسا أمام عشاقه بأربعة أهداف لهدف، ليعلن تأهله لهذا الدور.

بينما تأهل بوروسيا دورتمود الألمانى إلى نصف نهائى "الشامبيونز ليج"، بعد إقصاء أتلتيكو مدريد بمجموع لقاءى الذهاب والإياب بـ 5 أهداف مقابل 4 أهداف.

وتواجه الفريقان فى المسابقات الأوروبية "دورى الأبطال، الدورى الأوروبى"، فى 6 مناسبات ، حقق الفريق الباريسى انتصارين مقابل انتصار وحيد للفريق الألمانى، بينما حضر التعادل فى 3 مواجهات.

ويسعى فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، للتمسك بالفرصة التى بين يديه للتأهل للمرة الثانية فى تاريخه مع "الشامبينز ليج" البطولة الأعرق فى القارة العجوز، والظفر باللقب للمرة الأولى .

ومن المقرر أن يعول لويس إنريكي المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان، على أشرف حكيمي وعثمان ديمبلي، لاعبي دورتموند السابقين، وأيضا لوكاس هيرنانديز، لاعب بايرن ميونخ السابق، لمعرفتهم بطريقة لعب الكرة الألمانية جيدا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب.

ويفتقد سان جيرمان في هذه المباراة جهود برسنيل كيمبيمبي وسيرجيو ريكو، مع العلم أنهما ليسا من المرشحين لبدء اللقاء من الأساس لغيابهما عن الفريق منذ بداية الموسم.

وعلى الجانب الآخر، يسعى إدين ترزيتش المدير الفنى لفريق بوروسيا دورتموند الألمانى، لتحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء الذهاب مستغلا عاملى الأرض والجمهور، لتحسين وضعه فى لقاء الإياب على ملعب "حديقة الأمراء"، ومصالحة جماهيره القلقة بعد نتيجة الجولة الأخيرة بالدورى الألمانى.

حيث تتعرض دورتموند لهزيمة قاسية بأربعة أهداف لهدف أمام لايبزيج في آخر مباريات الفريق قبل مواجهة سان جيرمان، إلا أن ترزيتش يرغب في الفوز والتأهل للمباراة النهائية.

ومن المفترض أن يفتقد ترزيتش لجهود سيباستيان هالر مهاجم الفريق، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة دونييل مالين في اللقاء، بينما تأكدت عودة إمري تشان وإيان ماتسين للفريق.







